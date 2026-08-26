El Salvadors Umbau

Autoritäre Regierungen in Mittelamerika

25:07 Minuten
Nayib Bukele steht an einem Rednerpult und spricht zum Publikum. Links und rechts von ihm hängt die blau-weiße Flagge von El Salvador.
El Salvadors Präsident Nayib Bukele ist seit Juni 2019 im Amt. Sein Land befindet sich seit vier Jahren im Ausnahmezustand, der vom Parlament monatlich verlängert wird. © picture alliance / Sipa USA / SOPA Images
Johanna Fuchs. Gibran Mena Aguilar, Jenny Barke, Katja Bigalke |
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Präsident Nayib Bukele hat El Salvador sicherer gemacht - und immer stärker unter seine Kontrolle gebracht. In traditionellen Kaffeeanbaugebieten zeigt sich, was dieser autoritäre Umbau bedeutet: Wälder und Menschen müssen Immobilienprojekten weichen.
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