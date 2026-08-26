El Salvadors Umbau

Autoritäre Regierungen in Mittelamerika

25:07 Minuten El Salvadors Präsident Nayib Bukele ist seit Juni 2019 im Amt. Sein Land befindet sich seit vier Jahren im Ausnahmezustand, der vom Parlament monatlich verlängert wird. © picture alliance / Sipa USA / SOPA Images

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Präsident Nayib Bukele hat El Salvador sicherer gemacht - und immer stärker unter seine Kontrolle gebracht. In traditionellen Kaffeeanbaugebieten zeigt sich, was dieser autoritäre Umbau bedeutet: Wälder und Menschen müssen Immobilienprojekten weichen.