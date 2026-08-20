US-Bürgerrechtsbewegung
Rosa Parks war bewusst, dass sie das Gesicht der US-Bürgerrechtsbewegung war, sagt Alice Hasters. Sie hat das Vorwort zu Parks Autobiografie geschrieben. © picture alliance / AP Photo / PAUL SANCYA
Rosa Parks' Autobiografie neu gelesen
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Mit ihrem Busboykott 1955 wurde Rosa Parks zu einer Ikone der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Ihre Autobiografie erscheint nun erstmals auf Deutsch. Alice Hasters, Autorin des Vorworts, betont, welch langer Kampf hinter Parks‘ Protest steht.