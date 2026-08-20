US-Bürgerrechtsbewegung

Rosa Parks' Autobiografie neu gelesen

13:50 Minuten
In diesem Schwarz-weiß-Foto vom 28. November 1999 lächelt Rosa Parks während einer Zeremonie in Detroit, Michigan, bei der ihr die goldene Ehrenmedaille des Kongresses verliehen wurde
Rosa Parks war bewusst, dass sie das Gesicht der US-Bürgerrechtsbewegung war, sagt Alice Hasters. Sie hat das Vorwort zu Parks Autobiografie geschrieben. © picture alliance / AP Photo / PAUL SANCYA
Hasters, Alice |
Audio herunterladen
Mit ihrem Busboykott 1955 wurde Rosa Parks zu einer Ikone der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Ihre Autobiografie erscheint nun erstmals auf Deutsch. Alice Hasters, Autorin des Vorworts, betont, welch langer Kampf hinter Parks‘ Protest steht.
Podcast: Lesart
Aus dem PodcastLesart

Podcast hören

PodcastLesart - Beiträge

Podcast: Lesart

Jedes Jahr drängen knapp 100.000 deutschsprachige Bücher auf den Markt. Das "Lesart"-Team lässt... Mehr anzeigen

Alle Podcasts anzeigen
Mehr zu den USA
Zur Startseite