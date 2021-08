Ein Jahr nach der Explosion Es geht abwärts in Beirut

Matthias Lilienthal im Gespräch mit Sigrid Brinkmann

Einblicke in seine Sicht auf den Libanon gibt Ali Eyal in seinen Gemälden. (Ali Eyal / Mousonturm)

Vor einem Jahr ereignete sich die Explosion in Beirut. Der Libanon steckt schon länger in einer Krise. Nun zeigen libanesische Künstler bei einem Festival in Frankfurt ihre Sicht auf ihr Land - und berichten von katastrophalen Zuständen.

Am 2. August 2020 explodierten in Beirut 2750 Tonnen Ammoniumnitrat, 190 Menschen starben. Politiker behindern seitdem die Untersuchung, Demonstrationen werden mit Polizeigewalt aufgelöst. Seit der stecken gebliebenen Revolution von 2019 befindet sich der Libanon in einer politischen und wirtschaftlichen Krise. Beim Festival "This Is Not Lebanon" im Frankfurter Mousonturm zeigen libanesische Künstler vom 26. August bis 12. September ihre Sicht auf ihr Land.

Der Dramaturg und Kurator des Festivals, Matthias Lilienthal, ehemals Intendant des HAU in Berlin und der Münchener Kammerspiele, hat selbst einmal in Beirut gearbeitet und hat mit den Künstlern gesprochen, die von den Verhältnissen im Libanon berichten.

"Der Libanon befindet sich auf einer offenen Schräge nach unten", sagt Lilienthal. In Beirut gebe es derzeit nur zwei Stunden Strom am Tag. Die Menschen hätten wegen der Hyperinflation Schwierigkeiten, an Lebensmittel und Medikamente zu kommen, es gebe kein Benzin, dadurch sei der Verkehr behindert, aber auch Stromgeneratoren könnten nicht laufen, wodurch auch Klimaanlagen nicht gegen die Hitze helfen könnten.

Keine Hoffnung auf Verbesserung

Viele libanesische Künstler beobachteten mittlerweile die Verhältnisse von außen. "Man kann sagen, drei Viertel der Beiruter Szene ist in Berlin", sagt Lilienthal. "Sie gucken mit einer Mischung aus Ungläubigkeit und totaler Depression darauf. In Beirut macht auch das Wort Kapitulation die Runde. So eine Vokabel drückt eine unendliche Verzweiflung aus."

Auf der anderen Seite gebe es den berühmten libanesischen Improvisationsgeist. Die junge Künstlergeneration definiere sich nicht mehr im Widerspruch zu einem fast nicht mehr existierenden Staat, sondern sie gründen kleine Einheiten, in denen sie versuchen, anders zu leben.

Allerdings sind die Aussichten ernüchternd: "Im Moment hat niemand Hoffnung, dass sich was zum Positiven ändert", sagt Lilienthal. Alle stehen fassungslos davor, dass es nicht möglich war, eine neue Regierung zu bilden und er politische Reformprozesse nicht eingeleitet wurden."

"This Is Not Lebanon"

26. August bis 12. September 2021

Mousonturm Frankfurt

(leg)