Digitaler Staat
Karsten Wildberger, Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung, will Deutschland bei der digitalen Infrastruktur unabhängiger von außereuropäischen Anbietern machen und erntet für seine Vorhaben viel Zuspruch © imago / dts Nachrichtenagentur
Probleme erkannt, aber noch nicht gebannt
32:38 Minuten
Das Digitalministerium wurde vor einem Jahr gegründet. Die Ziele: Deutschlands Verwaltung schneller und effizienter zu machen und den Ausbau der digitalen Infrastruktur voranzutreiben. Experten loben die ersten Schritte, doch es gibt auch Kritik.