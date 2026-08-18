Digitaler Staat

Probleme erkannt, aber noch nicht gebannt

32:38 Minuten Karsten Wildberger, Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung, will Deutschland bei der digitalen Infrastruktur unabhängiger von außereuropäischen Anbietern machen und erntet für seine Vorhaben viel Zuspruch © imago / dts Nachrichtenagentur

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Das Digitalministerium wurde vor einem Jahr gegründet. Die Ziele: Deutschlands Verwaltung schneller und effizienter zu machen und den Ausbau der digitalen Infrastruktur voranzutreiben. Experten loben die ersten Schritte, doch es gibt auch Kritik.