Digitaler Staat

Probleme erkannt, aber noch nicht gebannt

32:38 Minuten
Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung Karsten Wildberger (CDU) greift sich bei einer Pressekonferenz an die Brille.
Karsten Wildberger, Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung, will Deutschland bei der digitalen Infrastruktur unabhängiger von außereuropäischen Anbietern machen und erntet für seine Vorhaben viel Zuspruch © imago / dts Nachrichtenagentur
Marie Zinkann, Johannes Zuber |
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Das Digitalministerium wurde vor einem Jahr gegründet. Die Ziele: Deutschlands Verwaltung schneller und effizienter zu machen und den Ausbau der digitalen Infrastruktur voranzutreiben. Experten loben die ersten Schritte, doch es gibt auch Kritik.
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