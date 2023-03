Biodiesel, Wasserstoff, E-Fuels

Die Zeit fossiler Brennstoffe läuft ab. Auf der Straße gehört die Zukunft größtenteils den E-Autos. Anders ist es bei Schiffen und Flugzeugen, die auch mittelfristig noch Verbrennermotoren - wohl mit alternativen Kraftstoffen - brauchen werden. Die Anforderungen an den Sprit der Zukunft sind hoch. Er sollte sich am besten CO2-neutral herstellen und in ausreichender Menge produzieren lassen. Der Energieverbrauch bei der Herstellung darf zudem nicht zu hoch sein. Diese alternativen Treibstoffe stehen derzeit zur Verfügung: