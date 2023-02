Biosprit und Pommesfett

Haben alternative Kraftstoffe eine Zukunft? (Feature)

29:43 Minuten Viele Autohersteller investieren in E-Fuels als Zukunft für den Verbrennungsmotor. Doch viele Wissenschaftler sind skeptisch, ob das eine gute Alternative ist. © picture alliance / dpa / Tom Weller

Waltz, Manuel · 21. Februar 2023, 19:30 Uhr

Das Ende fossiler Kraftstoffe kommt. Die Herstellung von E-Fuels ist allerdings teuer und energieintensiv. Pflanzliche Alternativen würden wiederum mit Lebensmitteln konkurrieren. Was tanken die Millionen von Verbrennungsmotoren also in der Zukunft?