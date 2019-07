Edmund Gettier: „Is Justified True Belief Knowledge?" Der Lesetipp für die Hosentasche

Von Florian Felix Weyh

"Is Justified True Belief Knowledge? Ist gerechtfertigte, wahre Überzeugung Wissen?" von Edmund Gettier (Reclam Verlag)

Ein Reclamheft des amerikanischen Philosophen Edmund Gettier über Lüge und Wahrheit. Eine Sachbuch-Empfehlung zur Ferienzeit aus unserer Lesart-Redaktion.

Mein Tipp für die Ferien passt in die Hosentasche. Ein Reclamheft mit 106 Seiten, wobei der eigentliche Text, um den es hier geht, nur fünf Seiten umfasst! Der Rest ist – notwendige! – Erläuterung und Kommentierung. In ‚Ist gerechtfertigte, wahre Überzeugung Wissen?‘ traktierte der amerikanische Philosoph Edmund Gettier schon 1963 ein Problem, das in Zeiten von Fake-News zentral zu sein scheint: Wann sagt jemand die Unwahrheit, obwohl er selbst glaubt, die Wahrheit zu sagen? Sagt jemand die Wahrheit, wenn er nur zufällig recht hat? Und was ist überhaupt Wissen?

Geistreiches im Urlaub

Seither arbeitet sich die Philosophie an den sogenannten Gettierfällen ab. Zugegeben, teilweise wird das schon ein bisschen kompliziert, aber dafür lerne ich auch Begriffe wie ‚überzeugungsunterminierende Informationen‘ oder ‚Antizufalls-Tugenderkenntnistheorie‘ kennen. Und wann wäre man als Normalsterblicher sonst bereit, seinen Geist mit so etwas zu konfrontieren, wenn nicht im Urlaub?

Edmund Gettier: "Is Justified True Belief Knowledge? Ist gerechtfertigte, wahre Überzeugung Wissen?"

Herausgegeben und übersetzt von Nadja-Mira Yolcu und Marc Andree Weber

Reclam Verlag, 2019

106 Seiten, 6 Euro