Roman "Eden"

Das zerstörte Leben der Hinterbliebenen

12:13 Minuten
Der Autor Jan Costin Wagner im roten Pullover vor einer grauen Wand in lässiger Pose
Nach zahlreichen, psychologisch tiefgründigen Krimis widmet sich der Schriftsteller Jan Costin Wagner im neuen Roman "Eden" den Auswirkungen eines Verbrechens © Imago / opale.photo / Basso Cannarsa
Wagner, Jan Costin |
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Mit den Folgen eines Terroranschlags auf ein Konzert beschäftigt sich Autor Jan Costin Wagner im Roman "Eden". Eine Familie verliert dabei die einzige Tochter. Auch wenn die Trauer nicht vergeht, bleibt die Frage, wie ein Weiterleben gelingen kann.
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