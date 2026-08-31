Roman "Eden"

Das zerstörte Leben der Hinterbliebenen

12:13 Minuten Nach zahlreichen, psychologisch tiefgründigen Krimis widmet sich der Schriftsteller Jan Costin Wagner im neuen Roman "Eden" den Auswirkungen eines Verbrechens © Imago / opale.photo / Basso Cannarsa

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Mit den Folgen eines Terroranschlags auf ein Konzert beschäftigt sich Autor Jan Costin Wagner im Roman "Eden". Eine Familie verliert dabei die einzige Tochter. Auch wenn die Trauer nicht vergeht, bleibt die Frage, wie ein Weiterleben gelingen kann.