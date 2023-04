Die Stadt, die als erste in Europa Leih-E-Scooter eingeführt hat, verabschiedet sich nun wieder von ihnen: Ab dem 1. September soll es in Paris keine Leihroller mehr geben. Die Einwohnerinnen und Einwohner der französischen Hauptstadt haben bei einer Befragung zu 90 Prozent klar gegen die Verlängerung der Verträge mit mehreren Anbietern von E-Scootern gestimmt. Die Beteiligung an der Abstimmung war mit 7,4 Prozent allerdings sehr niedrig. Bürgermeisterin Anne Hidalgo, selbst kein Fan der ausleihbaren Roller, sprach dennoch von einem „Sieg der lokalen Demokratie“ und will die E-Scooter nun aus der Stadt verschwinden lassen. Paris folgt damit dem Beispiel von Barcelona und Montréal. In beiden Städten wurden Leih-E-Scooter schon verboten.