Frauenhass
Der deutsche Rechtsstaat versagt, wenn es darum geht, Frauen vor männlicher Gewalt zu schützen, sagen Düzen Tekkal und Kristina Lunz - sie fordern einen Kurswechsel © picture alliance / SZ Photo / Metodi Popow
Autorinnen Tekkal und Lunz fordern Schutz vor Männergewalt
22:14 Minuten
Männliche Gewalt muss endlich konsequenter bekämpft werden. Das fordern die Menschenrechtsaktivistinnen Düzen Tekkal und Kristina Lunz. In ihrem Buch „Wer hat euch erlaubt, Frauen so zu hassen?“ stellen sie zehn konkrete politische Forderungen auf.