Islamistischer Terrorismus

Warum junge Männer in eine autoritäre Subkultur eintauchen

19:54 Minuten
Auf einem Computerbildschirm ist eine Gruppe dschihadistischer Kämpfer in Uniform zu sehen.
Dschihadistische Propaganda im Internet - dort verfangen die Botschaften der Extremisten besonders einfach. © picture alliance / Andreas Arnold / dpa / Andreas Arnold
Roßmeißl, Felix |
Dschihadist zu werden bedeutet, sich von seinem bisherigen Leben zu verabschieden und einem strengen religiösen Ideal nachzueifern. Wichtiger als der Sieg in politischen Konflikten ist die persönliche Bewährung, wie der Soziologe Felix Roßmeißl zeigt.
