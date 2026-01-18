Zehn Grammys, knapp 50 Studioalben und mehr als 100 Millionen verkaufte Platten: Dolly Parton hat die Countrymusik geprägt, wie keine andere Musikerin. Rund 3000 Songs schrieb sie in ihrer über 60-jährigen Karriere, darunter den Country-Klassiker „Jolene“ und die Ballade „I Will Always Love You“.

Der Erfolg ist ihr jedoch keineswegs in die Wiege gelegt: Geboren am 19. Januar 1946 im US-Bundesstaat Tennessee wuchs Dolly Parton mit elf Geschwistern in Armut auf. Um diesem Alltag zu entfliehen, begann sie schon früh, Musik zu machen. Mit sechs sang sie in der Kirche, mit acht spielte sie Gitarre und trat im Radio und Fernsehen auf. Ihre ersten professionellen Studioaufnahmen machte sie mit 13 Jahren.

Doch zu Beginn ihrer Karriere hatte es Parton nicht leicht, als Künstlerin ernst genommen zu werden: Ihr grell geschminktes Gesicht, die blonde Perücke, ihre kurvige Figur erregten Aufsehen – aber nicht unbedingt Respekt. So wurde sie im Fernsehen abschätzig als „eine der hübschesten, singfreudigsten kleinen Blondinen der Countrymusik“ vorgestellt.

„Das Showgeschäft ist ein Witz“

Doch Dolly Parton wollte unbedingt auffallen. Offen bekannte sie sich zu ihren Schönheitsoperationen und sagte selbstironisch, es koste viel Geld, so billig auszusehen.

Parton: „Es ist eine bewusste Entscheidung. Ich mag es nicht, wie alle anderen zu sein. Also habe ich beschlossen, dass ich etwas tun würde, das Aufmerksamkeit erregt. Ich dachte: Sobald Menschen den Schock über mein Aussehen überwunden haben, werden sie schon erkennen, dass mehr in mir steckt.“ Sie selbst sei „sehr real, und zwar da, wo es darauf ankommt: im Inneren“, so Parton. „Das Showgeschäft ist ein Witz, mit dem man Geld verdienen kann. Und es hat mir einfach immer Spaß gemacht, Witze zu erzählen.“

25 Nummer-1-Hits, zehn Grammys

Für Dolly Partons Karriere wurde das Jahr 1974 zum Wendepunkt. In nur einer Nacht schrieb sie „Jolene“ und „I Will Always Love You“. Beide Lieder wurden Welthits. Seitdem hat Dolly Parton finanziell ausgesorgt.

Dolly Parton steht vor allem für Country – und keine Künstlerin hat die Musikrichtung so sehr geprägt wie sie. Doch sie hat auch ganz bewusst Popmusik gemacht, um ein so großes Publikum wie möglich zu erreichen. Im Laufe ihrer Karriere schrieb die Musikerin 25 Nummer-1-Hits und verkaufte mehr als 100 Millionen Alben. Parton gewann zehn Grammys, hat zwei Sterne auf dem Walk of Fame in Hollywood, ist Mitglied der Country Music Hall of Fame und der Rock and Roll Hall of Fame.

„Oh, ich bin kein Genie“, hat sie einmal gesagt. „Das liegt mir einfach im Blut. Und ich habe ein Talent fürs Reimen. Ich sage immer im Scherz: Ich habe mindestens 3000 Songs und davon drei gute.“ Sie könnte nicht aufhören, Lieder zu schreiben, selbst wenn sie es wollte, so Parton. „Das gehört zu mir wie das Auftragen meines Make-ups, und ich hoffe, dass ich das bis zu meinem Tod tun kann, der hoffentlich noch weit, weit weg ist.“

Philanthropin und erfolgreiche Unternehmerin

Parton spielte in zahlreichen Filmen und Serien mit. Und auch als Unternehmerin ist sie erfolgreich. Ihr Freizeitpark namens Dollywood lockt jährlich Millionen von Besuchern nach Pigeon Forge in Tennessee. Sie gründete einen Radiosender und Produktionsfirmen und schrieb gemeinsam mit dem Autor James Patterson den Bestseller „Run, Rose, Run“.

Seit vielen Jahren ist Parton auch als Philanthropin bekannt. Ein von ihr betriebenes Leseförderungsprogramm hat weltweit rund 100 Millionen Bücher an bedürftige Kinder verteilt. Parton unterstützte die Entwicklung eines Coronaimpfstoffs mit einer Spende über eine Million Dollar.

In den USA ist Dolly Parton eine Ikone. Freundlich, respektvoll und charmant eigen – so wird sie dort gesehen. Einmal erzählte sie etwa, dass sie immer komplett geschminkt und mit Perücke ins Bett gehe. Es könne ja ein Erdbeben geben und darauf wollte sie vorbereitet sein.

Aus der Politik hält Dolly Parton sich heraus. Als langjährige Feministin thematisiert sie in ihren Liedern aber immer wieder fehlende Gleichberechtigung von Frauen.