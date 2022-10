ARD-Dokuserie "Offline"

Doch was seiner Coming-of-Age-Dokuserie „Offline“, die jetzt in der ARD-Mediathek abrufbar ist, zusätzliche Intensität verleiht, ist der Krieg in der Ukraine und was dieser für den Alltag der drei Freundinnen und Freunde bedeutet. Angst um Familie und Freunde, die sie wegen Corona ohnehin lange nicht besuchen konnten, bestimmt nun zusätzlich ihr Leben. Ihrer Freundschaft untereinander habe der Angriff Russlands auf das Nachbarland Ukraine aber nichts anhaben können, ist Djojans Eindruck.