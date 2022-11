Podiumsdiskussion zur Documenta 15

Welche Lehren kann man aus der Documenta-Debatte ziehen? Darüber haben unter anderem Soziologinnen, Juristen und Kulturwissenschaftler am Hamburger Institut für Sozialforschung diskutiert

Spannender als die Frage der Deutung einzelner Kunstwerke mit antijüdischer Symbolik sei die Diskussion, die darüber hinausgehe, sagt der Journalist Axel Schröder, der an der Veranstaltung in Hamburg teilgenommen hat.

Trotz "harter akademischer Debatte" habe das Publikum der Documenta die Provokationen in den Kunstwerken "gut verdaut", so Schröder.

Kritisch sei die juristische Betrachtung: Auf die Empfehlung eines Wissenschaftsteams durften bestimmte Kunstwerke am Ende der Messe nicht mehr gezeigt werden. Dies sei ein wesentlicher Eingriff in die Kunstfreiheit. Geklärt werden müsse, welche Folgen es habe, wenn der Staat sich enger einmischen wolle.

Auswirkungen des Antisemitismus-Skandals: Auch dass in Hamburg Mitglieder der Documenta-Kuratoren als Gastprofessoren lehren, führte zu Protest.

Dass auch Antisemitismus in einem künstlerischen Rahmen von der Kunstfreiheit gedeckt werde, daran habe der Jurist Ralf Michaels erinnert.

Hauptkritikpunkt an der Documenta sei aber, dass nicht geklärt wurde, wie das "sehr freie Konzept" der Ruangrupa-Kuratoren mit der deutschen Förderlandschaft mit öffentlichen Geldern zusammenpasst. Wie man künftige Projekte mit großer kuratorischer Freiheit und Kontrollverzicht zusammenbringen könne, dazu habe es in der Hamburger Bilanzrunde keine Lösungsvorschläge gegeben.

Gewichtige Fehler seien vor allem in der Vorbereitung zur Documenta gemacht worden, so Schröder: "Schiefgegangen ist, dass man es in der fünfjährigen Vorbereitungszeit der Documenta nicht hinbekommen hat, sich mit dem Ruangrupa-Kollektiv abzustimmen und Hinweise zu geben, wie bestimmte Dinge hierzulande gelesen werden."