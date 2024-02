Seit Jahren schneiden Deutschlands Schülerinnen und Schüler schlecht ab in den PISA-Studien. Ob Lesen, Rechnen oder Schreiben – in vielen anderen Ländern funktioniert das Bildungssystem offensichtlich besser. Auch der Stand der Digitalisierung ist an vielen deutschen Schulen nach wie vor ausbaufähig.

„Digitale Medien an sich sind weder gut noch schlecht für unser Gehirn“, betont Richter. Entscheidend sei, in welchem Alter und zu welchem Zweck Tablets, Smartphones und Laptops genutzt werden. Je jünger die Kinder, desto weniger Zeit sollten sie an einem Bildschirm verbringen, empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. Bei Sechs- bis Neunjährigen sind es 30 bis 45 Minuten pro Tag, bei Neun- bis Zwölfjährigen 45 bis 60 Minuten pro Tag. Nicht eingerechnet ist die Bildschirmzeit in der Schule oder bei den Hausaufgaben.