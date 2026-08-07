Christiane Hoffmann
Die Buchautorin Christiane Hoffmann war unter der alten Koalition stellvertretende Regierungssprecherin und davor Journalistin © picture alliance / Ipon / Stefan Boness
Die Weltgeschichte spiegelt sich im persönlichen Leben
13:11 Minuten
Im neuen Buch "Die Träume, die wir hatten" verbindet Autorin Christiane Hoffmann zwei Erzählungen. Sie beschäftigt sich mit dem Suizid ihrer Freundin, der mit der russischen Großinvasion in die Ukraine 2022 genau zusammenfiel. Es blieben viele Fragen.