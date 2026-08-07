Christiane Hoffmann

Die Weltgeschichte spiegelt sich im persönlichen Leben

13:11 Minuten Die Buchautorin Christiane Hoffmann war unter der alten Koalition stellvertretende Regierungssprecherin und davor Journalistin © picture alliance / Ipon / Stefan Boness

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Im neuen Buch "Die Träume, die wir hatten" verbindet Autorin Christiane Hoffmann zwei Erzählungen. Sie beschäftigt sich mit dem Suizid ihrer Freundin, der mit der russischen Großinvasion in die Ukraine 2022 genau zusammenfiel. Es blieben viele Fragen.