Klimaprotest und Weltpolitik

Aber ist das eigentlich Zufall, dass neuerdings so oft von Klebstoff die Rede ist? Altbewährte Staaten von den USA bis Europa: tief gespalten, die Demokratie: zerfallsbedroht, der innere Frieden: im Niedergang – und bald nicht mal mehr Natur, die angeblich alles heilt, was dusselige Menschen so anrichten.

An Rosa Klebb kann es ja wohl nicht liegen. Die war eh fiktiv und wurde samt ihren giftigen Schuhspitzen mit James-Bondschen "Liebesgrüßen aus Moskau" erledigt. Also woran sonst? An Politikern, die so am Sessel kleben, dass man sie losflexen muss? An Diamanten, Öl, Händen, an denen Blut klebt? Oder auch nur Schweiß von "saurer Arbeit"? Oder: Irgendwas ist "nur angeklebt", also nicht echt?