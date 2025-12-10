Kunst in der DDR

SED verbietet Kritik und Kunstfreiheit

30:36 Minuten Der damalige Erste Sekretär des Zentralkomitees der SED, Walter Ulbricht, forderte: "Mit der Monotonie des Je-Je-Je und wie das alles heißt, sollte man doch Schluss machen" © picture-alliance / akg-images

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

1961 stoppte die Mauer die Flucht aus der DDR. Kurz glaubten Künstler an mehr Offenheit, doch 1965 machte die SED klar: Kritik ist verboten. Auf dem 11. Plenum wurden Werke zensiert und jede Abweichung von der Ideologie unterbunden.