SED verbietet Kritik und Kunstfreiheit

Historisches Schwarzweißfoto von Walter Ulbricht am Rednerpult während eines Parteitags der SED.
Der damalige Erste Sekretär des Zentralkomitees der SED, Walter Ulbricht, forderte: "Mit der Monotonie des Je-Je-Je und wie das alles heißt, sollte man doch Schluss machen" © picture-alliance / akg-images
1961 stoppte die Mauer die Flucht aus der DDR. Kurz glaubten Künstler an mehr Offenheit, doch 1965 machte die SED klar: Kritik ist verboten. Auf dem 11. Plenum wurden Werke zensiert und jede Abweichung von der Ideologie unterbunden.
