Kunst in der DDR
Der damalige Erste Sekretär des Zentralkomitees der SED, Walter Ulbricht, forderte: "Mit der Monotonie des Je-Je-Je und wie das alles heißt, sollte man doch Schluss machen" © picture-alliance / akg-images
SED verbietet Kritik und Kunstfreiheit
30:36 Minuten
1961 stoppte die Mauer die Flucht aus der DDR. Kurz glaubten Künstler an mehr Offenheit, doch 1965 machte die SED klar: Kritik ist verboten. Auf dem 11. Plenum wurden Werke zensiert und jede Abweichung von der Ideologie unterbunden.