Rollende Dorfkneipe

Ideen gegen das Kneipensterben

30:37 Minuten Das Gemeinschaftserlebnis beim Kneipenbesuch wird auf dem Land immer schwieriger. Zahlreiche Gastronomen geben auf - wegen Coronafolgen, Inflation und Arbeitskräftemangel. © picture alliance / dpa / Christophe Gateau

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

Auf dem Land geben immer mehr Kneipen auf. Was tun? In Sachsen wird ein DDR-Wohnwagen zur rollenden Kneipe, in Bayern übernimmt eine Genossenschaft, als der Treffpunkt im Dorf droht zu schließen. Für mehr Miteinander in angespannten Zeiten.