Die Nachtarbeiter

Leben gegen den Biorhythmus

28:59 Minuten Arbeit in der Dunkelheit. Gar nicht so selten in Deutschland © picture alliance / dpa / Frank Rumpenhorst

Heinrich Pfeiffer · 05. Mai 2024, 12:30 Uhr

Der Wachmann, die Reinigungskraft, die Kneipenwirtin: Sie arbeiten nachts, so wie viele andere. Gut ein Viertel der Beschäftigten in Deutschland ist in Abend- und Nachtstunden im Dienst. Wie ist es, sein Geld zu verdienen, wenn andere schlafen? (Wdh. vom 5.2.2023)