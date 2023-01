Krimi "In der Nacht des 12."

Die Last eines ungelösten Frauenmordes

10:22 Minuten Ermittler am Tatort: eine Szene aus dem Film "In der Nacht des 12." © Hautetcourt / Ascot Elite Entertainment

Dominik Moll im Gespräch mit Susanne Burg · 14. Januar 2023, 15:19 Uhr

20 Prozent aller Morde in Frankreich werden nie aufgeklärt. In Dominik Molls Film geht es um einen solchen Fall. Der Mord an einer Frau lässt die Ermittler nicht mehr los. Sie haben das Gefühl, sie seien es dem Opfer schuldig, den Täter zu finden.