Die Hochschule für Musik "Felix Mendelssohn Bartholdy" in Zeiten von Corona Mit Yoga, Bach und Brahms

Tacet in der Musikhochschule in Leipzig. Der Studienbetrieb ruht. Statt einer Live-Übertragung findet die Hörprobe mit Gesprächen und Musikproduktionen, mit aktuellen Studierenden und Lehrenden sowie prominenten Ehemaligen der Hochschule statt.

Die Musikhochschule Leipzig wurde von dem Gewandhauskapellmeister, Komponisten und Pianisten Felix Mendelssohn Bartholdy als "Conservatorium der Musik" gegründet. Das Konservatorium beherbergte das von Thomaskantor und Organist Karl Straube ins Leben gerufene traditionsreiche kirchenmusikalische Institut. 1992 wurde die Musikhochschule mit der Theaterhochschule "Hans Otto" zusammengeführt. Seit 1992 trägt die Musikhochschule den Namen ihres Gründungsrektors Felix Mendelssohn Bartholdy.

Die Welt zu Gast in Leipzig

Heute studieren über 1000 junge Menschen aus über 60 Ländern in über 500 Studiengänge in der Hochschule für Musik und Theater. Inmitten einer sich rasant ändernden Welt sollen sie auf der Basis der Traditionen umfassend ausgebildet werden. Anknüpfend an das Gründungskonzept von Mendelssohn steht Leipzig für ein innovatives und zukunftsorientiertes Lernen, das dem individuellen Musiker jedoch viel Raum gibt.

Kreative Auszeit

Die Hörprobe ist eine Konzertreihe von Deutschlandfunk Kultur in Zusammenarbeit mit den 24 deutschen Musikhochschulen, die für gewöhnlich live übertragen wird. Aufgrund der Corona-Epidemie ist das derzeit nicht möglich, aber die Studierenden erzählen uns trotzdem von ihrem Leben ohne Publikum, von ihrer Ausbildung und ihren Träume. Wir senden Aufnahmen aus dem Hochschularchiv, von renommierten Ehemaligen und Musik, die extra für diesen Abend im heimischen Studio aufgenommen und gemischt wurde. Corona bedeutet für Leipziger Studenten keineswegs TACET, es ist eher eine kreative Auszeit. Jazz-Trio (Olga Reznichenko/ Piano, Max Stadtfeld/ Drums & Lorenz Heigenhuber/ Bass) (Robert Strehler )

Felix Mendelssohn Bartholdy

Ouvertüre Ruy Blas c-Moll

Sinfonieorchester der HMT Leipzig

Leitung: Matthias Foremeny

Ethel Smyth

Klaviersonate Nr.1 , dar.: 1. Satz (Allegro vivace)

Liana Serbescu, Klavier

Olga Reznichenko

One Hit Backlash Lissabon 2018

Olga Reznichenko Piano, Max Stadtfeld Drums, Lorenz Heigenhuber Bass

Volker Heuken

Hallungen Tapes: Glow

Trio Heuken/ Stadtfeld/ Heigenhuber

Leoš Janáček

Thema con variazione (op.1)

Ewa Kupiec, Klavier

Hanns Eisler

Hollywood Liederbuch

dar.:

In den Weiden

Ostersonntag

Der Kirschdieb

Matthias Goerne, Bariton

Eric Schneider, Klavier

Georg Christoph Biller

St.-Thomas-Ostermusik

Fassung für Solostimmen, Chor, Orgel und Schlagzeug (2012)

dar.:

Als aber der Sabbat um war

Christ ist erstanden von der Marter alle

Thomanerchor

Sebastian Heindl, Orgel

Leitung: Georg Christoph Biller

Ludwig van Beethoven/ Sebastian Heindl

Egmont Ouvertüre op.84

Sebastian Heindl, Orgel

Carl Reinecke

Violinkonzert g-Moll op.141

dar.: 1. Satz

Sinfonieorchester der HfMT

Andreas Seidel - Violine

Leitung: Matthias Foremny