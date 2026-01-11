Deutschlandfunk
Die Golden Underdogs
Ein Bob-Team aus Nigeria ist auf Olympia-Kurs
24:20 Minuten
Simidele Adeagbo schrieb Geschichte als erste afrikanische Bobfahrerin bei einer WM – jetzt wird sie auf ihrem Weg zu Olympia 2026 unterstützt © picture alliance / associated press / Andrew Medichini
Wheeler, Thomas
|
11. Januar 2026, 18:05 Uhr
Link kopieren/teilen
Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.
Email
Audio herunterladen
Bob-Olympiasiegerin Sandra Kiriasis hat eine Mission: Mit ihrem Projekt Golden Underdogs will sie Außenseiter zu den Olympischen Winterspielen bringen. Aktuell unterstützt sie ein Frauen-Bobteam aus Nigeria auf dem Weg zu den Winterspielen 2026.
Aus dem Podcast
Nachspiel. Feature
