Die Golden Underdogs

Ein Bob-Team aus Nigeria ist auf Olympia-Kurs

24:20 Minuten Simidele Adeagbo schrieb Geschichte als erste afrikanische Bobfahrerin bei einer WM – jetzt wird sie auf ihrem Weg zu Olympia 2026 unterstützt © picture alliance / associated press / Andrew Medichini

Bob-Olympiasiegerin Sandra Kiriasis hat eine Mission: Mit ihrem Projekt Golden Underdogs will sie Außenseiter zu den Olympischen Winterspielen bringen. Aktuell unterstützt sie ein Frauen-Bobteam aus Nigeria auf dem Weg zu den Winterspielen 2026.