Die Geigerin und Komponistin Biliana Voutchkova

Biliana Voutchkova ist eine Composer-Performerin, die ihre eigene Musik über lange Zeiträume hinweg entwickelt hat. In ihrer langjährigen Praxis als Interpretin traditioneller, aber vor allem Neuer Musik sowie durch das Zusammenspiel mit anderen Composer-PerformerInnen schöpft die bulgarische Geigerin nicht nur aus den herkömmlichen, sondern auch aus dem Arsenal der erweiterten Spieltechniken, die sich in der nachseriellen Avantgarde etabliert haben.

Paradigmatisch tritt ihr musikalischer Ansatz auf der Solo-CD "Modus of Raw" von 2016 in Erscheinung, deren Titel auf Voutchkovas künstlerisches Selbstverständnis verweist. Bei "Modus of Raw", zu Deutsch "Rauer Modus", geht es nicht um die makellose Intonation oder den sauberen, perfekten Klang, sondern um Aspekte des Rauen: um Ungeschliffenheit und Ursprünglichkeit als Ausdrucksqualitäten, die es konkret herauszuarbeiten, beziehungsweise im musikalischen Prozess freizulegen gilt.