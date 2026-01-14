Die geheime Schwester

Zivilcourage am Ende des Zweiten Weltkriegs

33:04 Minuten Dieses Foto entstand vermutlich 1938, es zeigt die kleine Eva mit ihrer Schwester und ihrer Mutter Rahel, die 1945 nach Theresienstadt deportiert wurde © Privatbesitz Eva Maria Hillmann

In den letzten Kriegsmonaten entscheidet sich Lies Irrlitz, ein jüdisches Mädchen bei sich aufzunehmen, um es vor der Deportation zu retten. Was bringt Menschen dazu, ihr Leben für andere zu riskieren? Wäre man selbst bereit, dieses Risiko einzugehen?