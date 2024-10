Evolution der Gewalt

Weshalb Krieg uns nicht in den Genen steckt

Krieg, Mord und Totschlag: Das liegt nicht in der Natur des Menschen, so die Autoren Harald Meller, Kai Michel und Carel van Schaik. In ihrem Buch erklären sie mithilfe von verschiedenen Wissenschaften, warum Kriege zu führen eine Anomalie ist.