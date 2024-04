Robert Menasse

Wie kann die EU gerettet werden?

40:41 Minuten Umbau und Erneuerung: Um zu verhindern, dass Rechtsaußenparteien an Einfluss gewinnen, muss sich die EU anders aufstellen, meint der Autor Robert Menasse. © picture alliance / Zumapress / Michael Debets

Menasse, Robert; Eilenberger, Wolfram · 14. April 2024, 13:05 Uhr

Visionslosigkeit, Streit, Blockaden - der Schriftsteller Robert Menasse sieht Europa am Scheideweg: Gelingt es jetzt nicht, die EU zu erneuern, droht der Rückfall in den Nationalismus. Wie könnte ein Umbau in seinen Augen aussehen?