Rainer Pöllmann im Gespräch mit Helmut Lachenmann (Wdh. v. 30.07.2014)
Teil 4 am 05.11.2025
Begegnungen mit Helmut Lachenmann (3/7)
Helmut Lachenmann – Klangforscher und Vordenker der Neuen Musik, der die Freiheit des Hörens immer wieder neu definiert. © IMAGO / Coldrey
Die Entwicklung der Musique concrète instrumentale
Helmut Lachenmann hat die Neue Musik revolutioniert – mit radikalen Klängen, kompromissloser Haltung und dem Glauben an die Freiheit der Kunst. Einst umstritten, heute verehrt. In sieben Gesprächen blickt er zurück – und überrascht mit neuen Gedanken.
Helmut Lachenmann, geboren 1935 in Stuttgart, ist einer der berühmtesten und wirkungsmächtigsten Komponisten der Gegenwart. Mit seiner differenzierten Klangwelt und mit einem konsequent die Gesellschaft herausfordernden Kunstbegriff wurde er zum Vorbild für eine ganze Generation von Komponisten und Kulturschaffenden.
Kritische Reflexionen
Seine Musik steht in der Tradition abendländischer Musikgeschichte und unterzieht diese zugleich einer kritischen Reflexion. Im Zentrum steht dabei Freiheit der Kunst von inneren wie äußeren Zwängen. In den 1970er-Jahren noch heftig angefeindet, ist Lachenmann seit vielen Jahren schon ein weithin verehrter Komponist. In sieben Folgen spricht Lachenmann über seine künstlerische Entwicklung, seine Ästhetik und seine Erlebnisse mit Musikern und Institutionen.
