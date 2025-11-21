Autorenfotografie
Mit Stift, am Laptop oder besser inmitten grüner Blätter? Die Denkerpose ist jedenfalls nicht mehr gefragt, das weiß auch die Schriftstellerin und Theaterautorin Elisabeth Pape bei diesem Porträt © Max Zerrahn
Die Denkerpose ist out
29:02 Minuten
Für Literaten ist nicht nur ein guter Verlag wichtig, auch die Autorenfotos sind essenziell. Sie sind mehr als nur Porträts - sie prägen das Image und werden damit zum Marketinginstrument. Ein Feature über die Kunst der Autorenfotografie.