Die Denkerpose ist out

Porträt der Schriftstellerin und Theaterautorin Elisabeth Pape. Im Oktober 2025 erscheint ihr Debütroman "Halbe Portion" im Suhrkamp Verlag.
Mit Stift, am Laptop oder besser inmitten grüner Blätter? Die Denkerpose ist jedenfalls nicht mehr gefragt, das weiß auch die Schriftstellerin und Theaterautorin Elisabeth Pape bei diesem Porträt © Max Zerrahn
Für Literaten ist nicht nur ein guter Verlag wichtig, auch die Autorenfotos sind essenziell. Sie sind mehr als nur Porträts - sie prägen das Image und werden damit zum Marketinginstrument. Ein Feature über die Kunst der Autorenfotografie.
