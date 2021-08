Hannes Bahrmann beschreibt die Nachkriegskarrieren deutscher Nazis in Argentinien. In seinem Buch "Rattennest" wird erklärt, warum sie in dem südamerikanischen Land gar nicht untertauchen mussten und sogar erwünschte Einwanderer waren. Mehr

Was geschah nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten in der Literatur- und Künstlerszene? Uwe Wittstock beschreibt in seinem Buch "Februar 33: Der Winter der Literatur" anschaulich, was Else Lasker-Schüler, Joseph Roth und andere erlebten.Mehr