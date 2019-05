Die besten Sachbücher im Juni Über Machterhalt und wütendes Wetter

Die drei besten Sachbücher im Juni. (Illustration: Bianca Schaalburg)

Auf Platz eins der Sachbuchbestenliste hat es Michael Pauen mit seinem Fairness-Plädoyer "Macht und soziale Intelligenz" geschafft. Dominiert wird die Bestenliste von Titeln, die Ungleichgewichte in der Gesellschaft aufdecken und analysieren.

Deutschlandfunk Kultur, ZDF und "Die Zeit" präsentieren die stärksten Sachbücher des Monats. Gekürt werden die Titel von einer Jury aus 30 Kritikerinnen und Kritikern. Jedes Jurymitglied der Sachbuchbestenliste vergibt monatlich an vier Sachbücher je einmal 15, 10, 6 und 3 Punkte.

1 (-) Michael Pauen: "Macht und soziale Intelligenz"

S. Fischer; 320 Seiten, 22 Euro

Michael Pauen überzeugt mit seinem "Macht und soziale Intelligenz". (Cover vom S.Fischer Verlag / Hintergrund: Imago & Ikon Images)

Fairness liegt in der Natur des Menschen. Das belegen sozialpsychologische Experimente. Aber ohne Druck von außen schwindet der soziale Zusammenhalt, warnt der Philosoph Michael Pauen. In seinem Buch zeigt er, dass in Gesellschaften ohne äußere Bedrohung Ungleichheiten entstehen. Der Westen habe keinen gemeinsamen Feind – und das sei eine Gefahr für die Demokratie.

54 Punkte



2 (5) Elizabeth Anderson: "Private Regierung"

A. d. Engl. v. Karin Wördemann

Suhrkamp, 259 Seiten, 28 Euro

Der freie Markt ist zum Kontrollapparat mutiert: Elizabeth Anderson zeigt wie Unternehmen ihre Angestellten überwachen und steuern. (Suhrkamp / Imago / Sven Simon)

Die Befehlskette: unerbittlich, die Herrschaft: total. Der freie Markt war mal eine linke Idee, jetzt ist er zu einem Kontrollapparat mutiert. Elizabeth Anderson zeigt in ihrem Buch, wie die Chefs der großen Unternehmen ihre Mitarbeiter beherrschen und deren Leben diktieren. Wie es zu diesem Teufelskreis kam und wie der Ausbruch glücken kann, erklärt die Politologin packend und transparent.

43 Punkte



3 (-) Lisa Herzog: "Die Rettung der Arbeit. Ein politischer Aufruf"

Hanser Verlag, Berlin 2019, 224 Seiten, 22 Euro

Arbeit sei etwas fundamental Menschliches, sagt Lisa Herzog. Deshalb sollten wir sie nicht dem Markt überlassen. (Hanser / imago stock&people)

Die Formen der Arbeit verändern sich. Immer häufiger übernehmen Roboter einfache Aufgaben und ersetzen den Menschen. Die künstliche Intelligenz ist auf dem Vormarsch und revolutioniert den Arbeitsmarkt. Die Philosophin Lisa Herzog zeigt Wege, wie sich die Gesellschaft auf den Wandel vorbereiten kann. Ihr Credo: Wir dürfen die Bedingungen der Arbeit nicht den Märkten überlassen.

41 Punkte



4 (-) Friederike Otto: "Wütendes Wetter"

Ullstein; 240 S., 18 Euro

Friederike Otto begibt sich in ihrem Sachbuch "Wütendes Wetter" auf die Suche nach den Schuldigen für extreme Wetterereignisse. (dpa/picture-alliance/Armin Weigel/Ullstein Buchverlag)

Sind Klimakatastrophen menschengemacht oder nur ein Blinzeln der Natur? Ist eine Dürreperiode Folge der globalen Erwärmung oder nur ein heißer Sommer, wie es ihn schon immer gab? Die Physikerin Friederike Otto aus Oxford erklärt, wie extreme Wetterereignisse mit der langfristigen Entwicklung des Klimas zusammenhängen. Die Forscherin macht klar: Der Klimawandel ist eine Tatsache.

40 Punkte

5 (-) Werner Plumpe: "Das kalte Herz. Kapitalismus: Die Geschichte einer andauernden Revolutionx"

Rowohlt Verlag, Berlin 2019; 800 Seiten, 34 Euro

Mit "Das kalte Herz" hat Werner Plumpe eine Geschichte des Kapitalismus geschrieben. (Rowohlt / Imago / Vincent Isore)

Der Kapitalismus hat einen schlechten Ruf. Das System gilt als korrupt, verbrecherisch und gierig. Aber stimmt das überhaupt? Der Wirtschaftshistoriker Werner Plumpe setzt dem Vorurteil eine Geschichte des Kapitalismus entgegen und zeigt in fünf großen Kapiteln, warum sich die totgesagte Marktwirtschaft immer wieder durchsetzt – und weshalb sie so gut funktioniert.

30 Punkte

5 (-) Jana Simon: "Unter Druck. Wie Deutschland sich verändert"

S. Fischer; 336 Seiten, 20 Euro

Jana Simon zeichnet in "Unter Druck" ein faszinierendes Sittengemälde des neuen Deutschlands. (Imago Westend61 / Cover: S.Fischer)

Deutschland steht für Kraft, Stabilität und Weltoffenheit. Zugleich schrumpft die Mittelschicht, und die Rechtspopulisten ziehen in die Parlamente ein. Die Sozialstudie der Journalistin Jana Simon zeichnet ein faszinierendes Sittengemälde der Deutschen. Protagonisten sind etwa der Ex-EZB-Direktor Jörg Asmussen, ein Thüringer Polizist, eine Krankenschwester und der AfD-Vorsitzende Alexander Gauland.

30 Punkte

7 (1) Andrea Wulf: "Die Abenteuer des Alexander von Humboldt"

A. d. Engl. v. Gabriele Werbeck

C. Bertelsmann, 272 Seiten, 28 Euro

Andrea Wulf erzählt "Die Abenteuer des Alexander von Humboldt" anhand dessen Tagebuchaufzeichnungen. (Verlag C. Bertelsmann / picture alliance / imageBROKER / Michael Nitzschke)

Im September 2019 wird Alexander von Humboldts 250. Geburtstag gefeiert. Passend zum Jubiläumsjahr veröffentlicht die Kunsthistorikerin Andrea Wulf ein prächtig illustriertes Buch über Humboldts Südamerika-Expedition. Anhand von Tagebuchaufzeichnungen, Skizzen und Dokumenten erzählt sie die packende Reise des Naturforschers, der die Sicht auf die Welt für immer verändert hat.

28 Punkte

8 (-) Rebecca Solnit: "Die Dinge beim Namen nennen"

A. d. Engl. v. B. Münch u. K. Riesselmann;

Hoffmann und Campe; 320 Seiten, 22 Euro

In "Die Dinge beim Namen nennen" beschreibt Rebecca Solnit die Probleme der USA. (Hoffmann-und-Campe-Cover / Imago/Zuma-Press)

Die USA stecken in der Krise: Rassismus, Frauenfeindlichkeit, Gentrifizierung, verfehlte Sozial- und Umweltpolitik spalten die Gesellschaft. In ihrem aktuellen Buch benennt Rebecca Solnit die Probleme des Landes. Zugleich erteilt sie der Resignation eine klare Absage und ruft zum Handeln auf. Sie beschwört eine bessere Zukunft und zeigt Wege, wie die USA noch zu retten sind.

23 Punkte

8 (10) Stephan Detjen und Maximilian Steinbeis: "Die Zauberlehrlinge"

Klett-Cotta, 176 Seiten, 18 Euro

Eine Gefahr für die Demokratie: Rechte werfen der Regierung von Angela Merkel vor, die Grenzen illegal geöffnet zu haben. (Picture Alliance / dpa / Bernd Wüstneck)

Kein Vorwurf belastet die Regierung Merkel wie dieser: Rechte Kreise raunen, die Kanzlerin habe mit der Aufnahme von Flüchtlingen im Jahr 2015 einen Verfassungsbruch begangen. Vor allem die AfD verbreitet die Legende eines Rechtsbruchs. Die Autoren Maximilian Steinbeis und Stephan Detjen gehen der Frage nach, wem der Mythos nützt – und warum er die Demokratie gefährdet.

23 Punkte

10 (-) Hannah Fry: "Hello World"

A. d. Engl. v. S. Schmid;

C. H. Beck; 272 Seiten, 19,95 Euro

Hanna Frys "Hello World" überzeugt unsere Rezensentin. (C. H. Beck Verlag/ dpa picture alliance/ Klaus Ohlenschläger)

Algorithmen entscheiden nicht immer objektiver als Menschen. Das veranschaulicht die Mathematikerin Hannah Fry in "Hello World". Sie gibt keine Antworten auf wichtige Probleme, präzisiert aber die Fragestellungen. Das unterhaltsame Buch ist eine Warnung vor zu viel Technologie-Hörigkeit: "Nur weil ein Computer etwas sagt, muss es noch lange nicht stimmen", betont die Autorin.

21 Punkte

