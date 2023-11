„Zum Fußball bin ich gekommen in ganz jungen Jahren, mit sechs Jahren. Weil mein Vater ja auch ein sehr, sehr guter Mittelstürmer bei TuRa 88. Duisburg war. Und ich denke mal, das habe ich ja von ihm geerbt. Mein Elternhaus war ja auch nicht gerade so ein Vorzeige Elternhaus, sage ich mal. Dieser Mut, was zu erreichen - in allen Bereichen eigentlich wollte ich immer weit kommen. Und wenn ich so Ziele hatte, dann habe ich die verfolgt."