Niederrhein-Pokal Mitte Oktober gegen den MSV Duisburg: Die überschwängliche Begeisterung der beiden Reporter erinnert ein klein wenig an die großen Uerdinger Sternstunden vor knapp 40 Jahren. Immerhin: Der Fünftligist bezwingt in der zweiten Runde des Landespokals einen Drittligisten. Ordentlich schlagen sich die Krefelder momentan auch in der Liga und rangieren im oberen Tabellendrittel.

Den treuen Uerdinger-Fans, im Schnitt kommen aktuell gut 2000 zu den Heimspielen, ist in den vergangenen sieben Jahren einiges abverlangt worden. Als der umstrittene russische Investor Michail Ponomarjow 2016 erster Vorsitzender und später Präsident des Klubs wird, kündigt er an, dass mit ihm die Rückkehr in den Profifußball gelingen werde. Was 2018 mit dem Aufstieg in die 3. Liga auch eintritt. 2019 kommt sogar Stefan Effenberg als Manager. Mit ihm soll es noch höher hinausgehen.