Deutsches Kino 2025

Kulturkampftage über der Kloschüssel

53:46 Minuten
Premiere des neuen Bully Films "Kanu des Manitu" mit Michael Bully Herbig, Christian Tramitz und Rick Kavanian vor Ort im Traumpalast Leonberg
Bei der Premiere des neuen Bully Films "Kanu des Manitu" waren Michael Bully Herbig, Christian Tramitz und Rick Kavanian vor Ort im Traumpalast Leonberg © picture alliance / Eibner-Pressefoto / Christiana Kunz
Dell, Matthias; Moll, Kamil; Pilarczyk, Hannah |
Audio herunterladen
Fünf Millionen Menschen schauten "Kanu des Manitu", ein filmisches Testament der Angst. Es war nicht der einzige deutsche Blockbuster, der sich 2025 in "toxischer Männlichkeit" und auf anderen Diskursschauplätzen unserer Zeit verirrte.
Podcast: Kompressor
Aus dem PodcastKompressor

Podcast hören

PodcastKompressor

Podcast: Kompressor

Was ist gerade in der Popkultur los? Ob Serienhype, der nächste Tiktok-Trend oder die vertrackte... Mehr anzeigen

Alle Podcasts anzeigen
Diskurse zum Deutschen Kommerzfilm
Zur Startseite