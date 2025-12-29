Deutsches Kino 2025
Bei der Premiere des neuen Bully Films "Kanu des Manitu" waren Michael Bully Herbig, Christian Tramitz und Rick Kavanian vor Ort im Traumpalast Leonberg © picture alliance / Eibner-Pressefoto / Christiana Kunz
Kulturkampftage über der Kloschüssel
53:46 Minuten
Fünf Millionen Menschen schauten "Kanu des Manitu", ein filmisches Testament der Angst. Es war nicht der einzige deutsche Blockbuster, der sich 2025 in "toxischer Männlichkeit" und auf anderen Diskursschauplätzen unserer Zeit verirrte.