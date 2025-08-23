IT-Infrastruktur

So abhängig ist Deutschland von den USA

39:40 Minuten Die Preise für Großkunden werden angezogen, zumindest beim Erwerb neuer Lizenzen. Der Vorgang zeigt, viele Unternehmen und Behörden in Deutschland sind abhängig von Microsoft. © picture alliance / photothek.de / Thomas Trutschel

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

Microsoft erhöht seine Preise. Behörden, Regierungen und Unternehmen müssen es hinnehmen. Sie sind abhängig vom US-Monopolisten. Deutschlands IT-Infrastruktur hinkt hinterher, ein Gesetzentwurf soll helfen. Und: Sind Gamer die besseren Demokraten?