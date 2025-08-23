IT-Infrastruktur

So abhängig ist Deutschland von den USA

39:40 Minuten
Die App Copilot von Microsoft wird auf einem Smartphone angezeigt.
Die Preise für Großkunden werden angezogen, zumindest beim Erwerb neuer Lizenzen. Der Vorgang zeigt, viele Unternehmen und Behörden in Deutschland sind abhängig von Microsoft. © picture alliance / photothek.de / Thomas Trutschel
Vera Linß, Hagen Terschüren, Marcus Richter, Carolin Kemper, Jochen Dreier |
Audio herunterladen
Microsoft erhöht seine Preise. Behörden, Regierungen und Unternehmen müssen es hinnehmen. Sie sind abhängig vom US-Monopolisten. Deutschlands IT-Infrastruktur hinkt hinterher, ein Gesetzentwurf soll helfen. Und: Sind Gamer die besseren Demokraten?
Podcast: Breitband – Sendung für digitale Kultur
Aus dem PodcastBreitband

Podcast hören

PodcastBreitband

Podcast: Breitband – Sendung für digitale Kultur

Digitales Leben, immer samstags 13:05 im Deutschlandfunk Kultur

Alle Podcasts anzeigen
Mehr zur digitalen Infrastruktur
Zur Startseite