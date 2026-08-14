A Schwoazzes Gebiss

Zwischen Spoken Word, Lied und Post-Punk

28:51 Minuten Ernst Jandl (1925 - 2000) zählt zu den wichtigsten Vertretern der Wiener Nachkriegsmoderne. Seine Lyrik bringt A Schwoazzes Gebiss auf die Bühne. © picture-alliance / akg-images / Niklaus Stauss / / Niklaus Stauss

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Politisch, abgründig, experimentell: Solche Qualitäten machen die Lyrik der Wiener Nachkriegszeit aus. Die Band A Schwoazzes Gebiss ist fasziniert von Ernst Jandl, Georg Kreisler, H.C.Artmann - und zeigt eine bissige Performance zu ihren Gedichten.