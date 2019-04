Der Tag mit Zafer Senocak Was bedeutet das Ergebnis der türkischen Kommunalwahlen?

Moderation: Korbinian Frenzel

Der Publizist Zafer Şenocak (Deutschlandradio / Torben Waleczek)

Themen der Sendung sind: Die Wahlen in der Türkei und in der Ukraine, die parteiübergreifende Gesetzesvorlage zur Organspende, der tschechische Autor Milan Kundera und die Frage, ob kulturelle Unterschiede nicht trennend, sondern verbindend sein können.

Darüber diskutieren wir mit dem Publizisten Zafer Senocak: Schlappe für den türkischen Präsidenten Erdogan und seine Partei AKP: Nach den Kommunalwahlen in der Türkei hat die Opposition in den Metropolen Istanbul und Ankara eine zwar nur hauchdünne Mehrheit - aber, Frage an den in Ankara geborenen Zafer Senocak: Könnte daraus eine Trendwende werden?

Wahl, die Zweite: Der Komiker Wolodimir Selenski ist einer Prognose zufolge als Sieger aus der ersten Runde der Präsidentenwahl in der Ukraine hervorgegangen. Ende April in einer Stichwahl gegen den amtierenden Staatschef Petro Poroschenko an. Hat er reelle Chancen auf den Wahlsieg - und wofür steht Selenski eigentlich?

Widerspruchslösung bei der Organspende?

Tausende Menschen warten auf ein Spenderorgan. Das Ziel einer neuen parteiübergreifenden Gesetzesvorlage von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und dem SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach ist klar: Mehr Menschen sollen im Fall ihres Hirntods Organe spenden. Doch bei der Suche nach dem richtigen Weg gibt es große Meinungsunterschiede. Vorgesehen ist in dem aktuellen Entwurf, dass alle Personen ab 16 Jahren ausführlich informiert und als Spender registriert werden - es sei denn, sie widersprechen. Ihre Entscheidung können sie jederzeit zurücknehmen.

Außerdem würdigen wir den tschechisch-französischen Autor Milan Kundera, der heute 90 Jahre alt wird. Und diskutieren mit dem Zafer Senocak, ob (kulturelle) Unterschiede statt zu trennen, nicht vielmehr eine Gesellschaft stärken. Senocak hat 2018 mit seinem Buch "Das Fremde, das in jedem wohnt. Wie Unterschiede unsere Gesellschaft zusammenhalten" einen Beitrag zur Diskussion geleistet.

Zafer Senocak ist Autor und Publizist. Er wurde 1961 in Ankara geboren, seit 1970 lebt er in Deutschland. Senocak studierte Germanistik, Politik und Philosophie in München. Seit 1979 veröffentlicht er Gedichte, Essays und Prosa in deutscher Sprache. Er schreibt regelmäßig für die "tageszeitung" in Berlin und andere Publikationen. Zuletzt erschien sein Buch "In deinen Worten: Mutmaßungen über den Glauben meines Vaters".