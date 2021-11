Der Tag mit Ulrike Herrmann Strengere Coronaregeln für Ungeimpfte in Sicht

Moderation: Jana Münkel

Die Journalistin Ulrike Herrmann zweifelt daran, dass im Kapitalismus nachhaltiges Wirtschaften möglich ist. (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

Für Ungeimpfte gibt es in einigen Bundesländern bald größere Einschränkungen. Sachsen plant nach Baden-Württemberg 2G-Regelungen unter anderem in Gaststätten. Auch in Bayern und anderswo wird das diskutiert.

In Baden-Württemberg gilt ab heute die Corona-Warnstufe mit verschärften Auflagen. Auch Sachsen und Bayern erwägen ähnliche Schritte. Angesichts der hohen Zahl an Neuinfektionen wollen mehrere Bundesländer bei den Corona-Maßnahmen wieder härter durchgreifen. Kommt jetzt ein Lockdown-Light für Ungeimpfte? Wir diskutieren darüber mit der "taz"-Redakteurin Ulrike Herrmann.

Weitere Themen der Sendung:

CDU: Teamlösung könnte statt Mitgliederbefragung kommen

Klimakonferenz: Kann der Kapitalismus überhaupt nachhaltig wirtschaften?

Alterssicherung: Ampelparteien planen Wertpapierrente

WDR: Keine Zusammenarbeit mit Journalistin El-Hassan

Ulrike Herrmann ist Wirtschaftsredakteurin bei der Berliner Tageszeitung "taz", für die sie seit 2000 arbeitet, zunächst als Leiterin der Meinungsredaktion und Parlamentskorrespondentin. Zu ihren Buchveröffentlichungen zählen: "Der Sieg des Kapitals. Wie der Reichtum in die Welt kam. Die Geschichte von Wachstum, Geld und Krisen" (2013) und "Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung. Die Krise der heutigen Ökonomie oder Was wir von Smith, Marx und Keynes lernen können" (2016).