Der Tag mit Teresa Koloma Beck Ende für kostenlose Coronatests

Moderation: Anke Schaefer

Die Soziologin Teresa Koloma Beck analysiert das Tagesgeschehen (Bild: privat)

Die Bundesregierung plant ein Ende der kostenlosen Corona-Schnelltests ab Oktober. Da ausreichend Impfangebote gemacht werden könnten, sei eine dauerhafte Kostenübernahme nicht mehr nötig, argumentiert Gesundheitsminister Jens Spahn.

Seit März übernimmt der Bund die Kosten für mindestens einen Corona-Schnelltest pro Woche. Angesichts steigender Impfquoten soll dieses Angebot jedoch auslaufen. Das Bundesgesundheitsministerium schlägt ein Ende der kostenlosen Schnelltests für alle Bürger für Mitte Oktober vor. Wir sprechen darüber mit der Soziologin Teresa Koloma Beck.

Weitere Themen der Sendung:

Waldgipfel: Forstwirtschaft und Natur versöhnen

Cybercrime: Neue Studie bilanziert Milliardenschaden

Buchmarkt: Sollen Politiker das Schreiben lassen?

Bundesverfassungsgericht: Rundfunkbeitrag darf steigen

Teresa Koloma Beck ist Professorin für Soziologie mit dem Schwerpunkt Gesellschaftsanalyse und sozialer Wandel an der Helmut-Schmidt-Universität (Universität der Bundeswehr Hamburg). Sie studierte in Paris und an der Universität Witten/Herdecke und promovierte 2010 an der Humboldt-Universität zu Berlin über Veralltäglichungsprozesse im Bürgerkrieg. Der Schwerpunkt ihrer akademischen Arbeit liegt in der alltagssoziologischen Erforschung von Gewaltkonflikten und Globalisierungsdynamiken.