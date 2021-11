Der Tag mit Ralf Fücks Leopoldina fordert schärfere Corona-Maßnahmen

Moderation: Korbinian Frenzel

Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina fordert, dass 2G-Regeln und Impfpflichten für bestimmte Berufsgruppen ausgeweitet werden. Angesichts dramatischer Infektionszahlen wird der Ruf lauter, die Politik müsse handeln.

Im Kampf gegen steigende Infektionszahlen hat die Leopoldina die Ausweitung der 2G-Regelung und eine Corona-Impfpflicht in bestimmten Berufen gefordert. Auch eine "angemessene Regelung zur Offenlegung des Impfstatus" gehört zu den Forderungen. Der Virologe Christian Drosten warnte davor, das Infektionsgeschehen könnte noch einmal zu 100.000 Toten in Deutschland führen. Wir sprechen darüber mit dem Publizisten Ralf Fücks, geschäftsführender Gesellschafter des "Zentrums Liberale Moderne" in Berlin.

Weitere Themen der Sendung:

Flüchtlinge: Sorge vor Eskalation an polnisch-belarussischer Grenze

Künstliche Befruchtung: Homosexuelle Paare müssen zahlen

Klimagipfel: Stand der Verhandlungen in Glasgow

Ampel-AGs: Können die Grünen ihre Klima-Agenda durchsetzen?

Ralf Fücks ist geschäftsführender Gesellschafter des "Zentrums Liberale Moderne" in Berlin. Er war zuvor Vorstand der Grünen-nahen Heinrich-Böll-Stiftung, wo er für die Inlands­ar­beit der Stif­tung sowie für Außen- und Sicher­heits­po­li­tik, Europa und Nord­amerika ver­ant­wort­lich war. 1989/90 war Fücks Co-Vorsitzender der Grünen und Senator für Umwelt und Stadtentwicklung in Bremen. Er hat zahlreiche Bücher publiziert, zuletzt erschien der Sam­mel­band "Soziale Markt­wirt­schaft öko­lo­gisch erneu­ern".