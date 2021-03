Der Tag mit Nikolaus Blome Ist der Minister Spahn noch zu halten?

Moderation: Korbinian Frenzel

Zu Gast in unserer Mittagssendung: der Journalist Nikolaus Blome. (picture alliance/dpa/Daniel Reinhardt)

Wer ist für das Missmanagement in Sachen Corona verantwortlich? Kommen noch mehr Ampelkoalitionen? Elon Musk krönt sich zum "Technoking", "Feindeslisten" sollen unter Strafe gestellt werden. Und: Macht der EU-Impfpass das Reisen gerechter?

Mit Blick auf den Kampf gegen das Coronavirus könnte man sagen: Die Deutschen können keine Krise. Wer ist dafür verantwortlich, dass es zu wenig Impfstoff gibt und die Kinder noch immer nicht vor der Schule auf Corona getestet werden? Der FDP-Politiker Kubicki sagt: Bundesgesundheitsminister Spahn muss zurücktreten. Das "würde helfen, neues Vertrauen in der Bevölkerung in den Staat zu schaffen", sagte Kubicki dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ist Spahn noch als Minister zu halten? Oder sollte er die Konsequenzen aus dem Missmanagement ziehen? Das fragen wir den Journalisten und Kolumnisten Nikolaus Blome in unserer Mittagssendung.

Weitere Themen:

Ampel als Signal für den Bund? Sondierungsgespräche in Baden-Württemberg

Elon Musk nennt sich nun "Technoking of Tesla": über den Sinn und Unsinn von Berufsbezeichnungen

Straftatbestand "Feindesliste": Hilft das im Kampf gegen Rechtsextremismus?

Mallorca statt Ostsee: Macht der EU-Impfpass das Reisen gerechter?

Nikolaus Blome leitet seit August 2020 das Ressort "Politik und Gesellschaft" bei RTL und n-tv und ist Kolumnist beim Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Bis Oktober 2019 war er stellvertretender Chefredakteur bei der "Bild"-Zeitung und verantwortlich für das Politik- und Wirtschaftsressort. Zuvor hatte er das Hauptstadtbüro des "Spiegel" geleitet und war dort ebenfalls Mitglied der Chefredaktion.