Der Tag mit Michael Koß Corona-Debatten: Über Sinn und Unsinn der Inzidenzzahlen

Moderation: Korbinian Frenzel

Der Politologe Michael Koß (Hans Panichen)

Corona: Laschet kritisiert Fixierung auf Inzidenz, Kriminalstatistik: Staatsministerin Bär will frauenfeindliche Straftaten erfassen, Frankreich: Gesetz gegen Separatismus, Plagiatsaffäre: 10 Jahre nach Guttenberg, Kundus: Urteil gefallen

Monatelang galt die Zahl 50 als ausschlaggebend in der Pandemie: Sollte die Sieben-Tage-Inzidenz darauf sinken, würde der Lockdown gelockert werden. Doch nach dem letzten Bund-Länder-Treffen wurde die 35 als neue Zielmarke genannt. Jetzt warnt CDU-Chef Armin Laschet vor einer zu starken Fokussierung auf den Inzidenzwert. Man müsse auch Schäden, beispielsweise für die Gesellschaft und die Wirtschaft, bedenken. Keine ganz neue Debatte. Wie zielführend ist sie jetzt? Darüber diskutieren wir mit dem Politologen Michael Koß.

Weitere Themen der Sendung:

Sollen frauenfeindliche Straftaten gezielt statistisch erfasst werden?

Zum Schutze der Republik? Frankreich und das Gesetz gegen Separatismus

Zehn Jahre nach Guttenberg-Affäre: Was haben wir daraus gelernt?

Kundus-Urteil: Diskutieren wir ehrlich über Auslandseinsätze?

Der Politologe Michael Koß, geboren 1976 im niedersächsischen Alfeld (Leine) dozierte nach seinem Studium der Politikwissenschaft, Geschichte und Rechtswissenschaft ab 2013 an der Ludwig-Maximilians Universität München. 2018 habilitierte Koß mit einer Arbeit über die Entwicklung der legislativen Demokratie in Westeuropa. Zum Wintersemester 2019/20 übernahm er eine Professur für Politikwissenschaft an die Leuphana Universität Lüneburg.