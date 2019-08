Der Tag mit Marina Münkler Putsch gegen die Demokratie

Der britische Premier Boris Johnson versucht, das Parlament auszuschalten. Dem deutschen Wald könnte es besser gehen. Die Italiener haben mal wieder eine neue Regierung. Und: die AfD schmeißt Doris von Sayn-Wittgenstein raus.

Der britische Premierminister Boris Johnson hat dem Parlament des Landes eine Zwangspause verordnet und damit einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Eine Online-Petition gegen die umstrittene Maßnahme knackte innerhalb kürzester Zeit die Millionen-Grenze. Mit der Zwangspause wird es dem Parlament quasi unmöglich, einen EU-Austritt ohne Abkommen per Gesetz zu verhindern.

Johnson greift die britische Demokratie an - der "Guardian" wirft ihm einen "grotesken Missbrauch des höchsten politischen Amtes" vor. Sind die Briten noch zu retten? In unserer Mittagsssendung sprechen wir darüber mit der Dresdner Literaturwissenschaftlerin Marina Münkler. Ebenfalls im Fokus: die politische Situation in Italien, die sich zu entspannen scheint.

Es gibt offenbar auch ein "zu weit rechts" für die AfD

Weitere Themen der Sendung: In der AfD kann man sehr weit rechts stehen - aber es gibt offenbar auch ein "zu weit rechts". Darüber ist nun Doris von Sayn-Wittgenstein gestolpert, die Partei hat sie rausgeschmissen. Wir blicken in diesem Zusammenhang auch nach Sachsen, wo die Partei sich bei der Landtagswahl am Sonntag vermutlich über den nächsten Erfolg freuen kann.

Und: Welche Hilfen braucht der deutsche Wald? Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) hat heute mit Vertretern von Waldbesitzern, der Forstwirtschaft, der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Waldjugend, Holzverarbeitungsbranche, von Städte- und Gemeindebund, Jagdverbänden, Naturschutzverbänden und anderen Ministerien gesprochen.

Marina Münkler ist Literaturwissenschaftlerin, sie lehrt und forscht in Dresden. Zusammen mit ihrem Mann Herfried Münkler veröffentlichte sie 2016 das vieldiskutierte Buch "Die neuen Deutschen".