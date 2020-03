Der Tag mit Margarete van Ackeren Die Kanzlerin in Quarantäne

Moderation: Nana Brink

Die Journalistin Margarete van Ackeren (Hubert Burda Media)

Das Kabinett bringt Corona-Notpakete auf den Weg. Die Kanzlerin schaltet sich telefonisch zu, sie ist in Quarantäne. Außerdem in der Sendung: Politikbetrieb und Disziplin in Zeiten der Pandemie – und Höckes "Flügel".

Seit Sonntagabend befindet sich Kanzlerin Angela Merkel vorsorglich in häuslicher Quarantäne: Sie hatte bei einer Impfung Kontakt zu einem Corona-infizierten Arzt. Zur Kabinettssitzung schaltete sie sich von zu Hause aus telefonisch zu: Wichtige Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Folgen standen auf der Tagesordnung.

So soll es künftig direkte Zuschüsse für kleine Firmen und sogenannte Solo-Selbstständige geben. Große Unternehmen kommen unter einen Schutzschirm. Außerdem sollen Mieter geschützt und Hartz-IV-Regelungen gelockert werden. Gleichzeitig sind härtere Ausgangsregeln für zwei Wochen in Kraft. Wie handlungsstark die Bundesregierung ist – und wie die Kommunikation der Kanzlerin wirkt, fragen wir Margarete van Ackeren von "Focus Online".

Weitere Themen:

- Politikbetrieb trotz Corona: Wie läuft das praktisch?

- Corona-Update: Rheumamittel gegen das Virus?

- AfD: Hin und Her mit Höckes "Flügel"

- (Selbst-)Diziplin in Corona-Zeiten

Margarete van Ackeren ist Chefkorrespondentin von "Focus Online". Sie arbeitete davor zehn Jahre lang für das Magazin "Focus" als politische Korrespondentin und Chefreporterin. Zuvor war sie Redakteurin bei der "Rheinischen Post". Die Journalistin promovierte über das Niederlandebild in der deutschen romantischen Literatur.