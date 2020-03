Der Tag mit Johannes Odenthal Kultur in Schockstarre: Digitaler Ersatz?

Moderation: Nana Brink

Der Kunsthistoriker und Archäologe Johannes Odenthal von der Berliner Akademie der Künste (imago/Wolf P. Prange)

Museen, Kinos, Theater: geschlossen wegen Corona. Über neue digitale Formen des kulturellen Miteinanders sprechen wir mit Johannes Odenthal von der Berliner Akademie der Künste. Außerdem: Schnelltests, Elternbesuche, Corona in den USA, Flüchtlinge.

Vom sinnlichen Erleben in den virtuellen Raum: Kultur hat sich in der Coronakrise verlagert. Längst bieten Museen virtuelle Rundgänge an, lesen Schriftsteller online aus ihren Büchern oder spielen Musiker wie der Pianist Igor Levit Konzerte per Stream. Kann das Digitale ein Ersatz für den Kulturbetrieb sein? Johannes Odenthal, Autor und Programmleiter bei der Berliner Akademie der Künste, bezweifelt das. Er sieht keine Alternative zur Rückkehr zum konkreten Kunsterlebnis, im Raum und mit anderen.

Weitere Themen der Sendung:

- Der Weg zu mehr Schnelltests: Strategiepapier aus dem Innenministerium

- Darf ich getestet zu den Eltern? Wie weit bringt uns das Strategiepapier?

- Ein neues Epizentrum? Die USA und die Pandemie

- Risikogruppen aufs Festland? Zur Lage der Flüchtlinge auf den griechischen Inseln

Johannes Odenthal ist Programmleiter bei der Berliner Akademie der Künste und Autor zahlreicher kulturhistorischer Essays und Bücher. Sein Arbeitsschwerpunkt liegt auf den zeitgenössischen Performing Arts. Lange Jahre war Odenthal künstlerischer Leiter des Programmbereichs Musik, Tanz, Theater im Haus der Kulturen der Welt in Berlin.