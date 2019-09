Der Tag mit Jenni Zylka Klimakrise: Wie eine Debatte negative Emotionen freisetzt

Moderation: Korbinian Frenzel

Die freie Journalistin und Autorin Jenni Zylka (imago/Sven Simon)

Im Streit um mehr Klimaschutz macht sich der Hass breit. Polizisten sehen sich durch Namensschilder gefährdet. Israelfeindliche Rapper dürfen nicht auftreten. Warum der Mensch eine Handschrift braucht. Und: Was eine Spinnenbrosche über Macht verrät.

Scharfe Kritik hat die Große Koalition mit ihrem Klimaschutzpaket geerntet. Jetzt haben Union und SPD im Bundestag um einen breiten Konsens geworben und Kompromissbereitschaft gezeigt. Währenddessen werden im Netz Leugner des Klimawandels, Rechtsextreme und Verschwörungstheoretiker immer lauter. So kaperten sie die Facebook-Gruppe "Fridays for Hubraum": In Hasskommentaren wünschen sie der Klimaaktivistin Greta Thunberg den Tod. Warum setzt die Klimadebatte so viele negative Emotionen frei? Das ist unser Thema mit Jenni Zylka - und heute auch mit Publikum im Studio.

Außerdem:

Zwei Polizisten wehren sich vor dem Bundesverwaltungsgericht gegen die Pflicht, im Einsatz ein Namensschild oder ein Kennzeichen tragen zu müssen, womit sie nachträglich identifiziert werden können. Welchen Gefahren setzen sich Beamte mit der Kennzeichnungspflicht aus?

Auftrittsverbot für Hass-Rapper

In Berlin hat der Innensenator in letzter Minute den Auftritt zweier palästinensischer Rapper verboten, die mit ihren Texten Israel-Hass verbreiten. Eine richtige Entscheidung? Angesichts eines wachsenden Antisemitismus hatte unter anderem die Jüdische Gemeinde scharfe Kritik an der Veranstaltung am Brandenburger Tor geübt. Heute legte die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Berlin ihre neuesten Zahlen vor.

Warum mit der Hand schreiben?

Im Literaturarchiv Marbach ist ab 29. September eine Ausstellung unter dem Titel "Hands on! Schreiben lernen, Poesie machen" zu sehen. Gezeigt werden Schreibübungen, Schulhefte, erste Gedichte und Briefe vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Warum braucht der Mensch eine Handschrift?

Die Lady mit der Spinnenbrosche

Als Lady Brenda Hale, Präsidentin des britischen Supreme Courts, ihre Entscheidung gegen die Zwangspause des Unterhauses begründete, trug sie eine Spinnenbrosche. Seither wird über deren Symbolik gerätselt. Was bezweckte Hale damit?

Jenni Zylka, geboren 1969 in Osnabrück, ist Schriftstellerin, freie Journalistin und Moderatorin, sie lebt in Berlin. Zylka war regelmäßig Jurorin für den Grimme-Preis und Filmsichterin für die Berlinale.