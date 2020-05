Der Tag mit Ijoma Mangold Neutralitätsgebot für soziale Medien und hohe Ämter?

Moderation: Korbinian Frenzel

Ijoma Mangold, Buchautor und Kulturkorrespondent im Feuilleton der ZEIT (imago/Sascha Ditscher)

US-Präsident Trump wirft Twitter Meinungsmache vor. Eine Schweriner Verfassungsrichterin zeigt ihre Gesinnung. Wie weit muss Neutralität jeweils gehen? Das fragen wir den Journalisten Ijoma Mangold. Außerdem: Humboldt-Forum, Schule und Achille Mbembe.

Mit seinem Feldzug gegen Twitter sorgt US-Präsident Trump für Schlagzeilen. Er will soziale Netzwerke stärker regulieren, denn er fühlt sich von Twitter nach einem Faktencheck zu zwei Tweets ungerecht behandelt. Was heißt das für die Meinungsfreiheit? Was kann wo gesagt werden - und wie wird es reguliert? Darüber sprechen wir mit dem ZEIT-Redakteur Ijoma Mangold.

Weitere Themen der Sendung:

- Verfassungsrichterin und Antikapitalistische Linke: Ist das vereinbar?

- Humboldt-Forum wird heute das Kreuz aufgesetzt: Zeitgemäß?

- Schulöffnungen: Zu riskant oder überfällig?

- Debatte über Achille Mbembe

Ijoma Mangold ist Kulturkorrespondent im Feuilleton der Wochenzeitung "Die Zeit". Der Literaturkritiker wurde 1971 in Heidelberg geboren. Er studierte Literaturwissenschaft und Philosophie in München, Bologna und Berlin. Seine journalistische Laufbahn begann er bei der "Berliner Zeitung", arbeitete später für die "Süddeutsche Zeitung" und wechselte anschließend zur "Zeit". Er moderierte mit Amelie Fried die ZDF-Literatursendung "Die Vorleser" und ist Träger des Berliner Preises für Literaturkritik. 2017 erschien seine Autobiografie "Das deutsche Krokodil".