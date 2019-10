Der Tag mit Hajo Schumacher Schwarz mit Dunkelrot - ein ostdeutsches Experiment?

Moderation: Korbinian Frenzel

Hajo Schumacher ist Autor und Journalist: Nach der Landtagswahl in Thüringen moniert er ein "pathologisches Starren" auf den AfD-Politiker Björn Höcke. (imago images / Sven Simon)

Ein kleines Bundesland könnte den Aufstand wagen. Thüringens CDU-Chef will auch gegen den Willen der Bundespartei mit den Linken über eine Regierungskoalition sprechen. Außerdem in der Sendung: der getötete Terrorist Al-Bagdadi und der Abschied von EZB-Präsident Draghi.

Minderheitsregierung oder Linke mit CDU in Thüringen?

Nach der Landtagswahl in Thüringen will der thüringische CDU-Chef Mike Mohring die bis dato für seine Partei undenkbare Koalition von CDU und Linke nicht mehr ausschließen. Damit geht er in den Konflikt mit der Bundes-CDU. Verrückte Welt - oder ein Modell für Thüringen? Darüber sprechen wir mit unserem Studiogast, dem Journalisten Hajo Schumacher.



Die weiteren Themen der Sendung sind:

Gibt es ein pathologisches Starren auf Höcke?

Björn Höcke gilt als Gründer und Wortführer des völkisch-nationalen "Flügels" in der AfD. Mit ihm hat die AfD in Thüringen ihr Wahlergebnis mehr als verdoppelt. Damit ist Höcke - mal wieder auch in unserer Sendung - ein Thema. Wir fragen paradox: Permanente Aufmerksamkeit für einen rechten Extremisten, ist das noch normal?

Erleben wir eine Kommunalisierung der Politik?

Bisher undenkbare Koalitionen kommen nach der Wahl in Thüringen ins Spiel. Das stellt auch die Frage nach dem politischen Modell: Ist die Zeit strammer Parteilinien vorbeit? Kommen jetzt die "Anpacker", die vor allem reüssieren, weil sie konkrete Probleme lösen?

Triumph-Moment mit al-Bagdadi: Demütigung als Stilmittel der Politik?

Der meistgesuchte IS-Terrorist Al-Bagdadi ist bei einem US-Angriff getötet worden. US-Präsident Trump kommentierte das Ende des Terroristen folgendermaßen: "Er ist wie ein Hund gestorben. Er ist wie ein Feigling gestorben." Eine Macht-und-Rache-Inszenierung ganz im Sinne des US-Präsidenten?

Draghis Abschied: Wie kommen wir raus aus der Niedrigzinspolitik?

EZB-Präsident Mario Draghi übergibt sein Amt an Christine Lagarde. Heute Nachmittag veranstaltet die EZB einen großen Festakt zu seinem Abschied. Wir fragen: Wie könnte ein Ende der Niedrigzinspolitik umgesetzt werden?

Hajo Schumacher, geboren 1964 in Münster, arbeitete von 1990 bis 2000 beim Nachrichtenmagazin "Spiegel". Später leitete er die Redaktion des Lifestyle-Magazins "Max". Heute ist er als freier Journalist und Autor für Tageszeitungen, Magazine, Hörfunk, Online und Fernsehen in Berlin tätig. Zuletzt erschien sein Buch "Männerspagat: Wie wir mit Offenheit, Respekt und Leidenschaft die alten Rollen überwinden".