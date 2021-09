Der Tag mit Friedrich Küppersbusch Vor der Wahl auf die Straße

Moderation: Korbinian Frenzel

Der Journalist und TV-Produzent Friedrich Küppersbusch ist Gast in unserer Mittagssendung. (imago images / Müller-Stauffenberg)

"Fridays-for-Future" mobilisiert zum globalen Klimastreik: Brauchen junge Menschen Widerspruch? Und wie liefen die letzten Tage des Wahlkampfs? Die Social-Media-Aufreger der Woche und: Warum fliegt eigentlich Steinmeier und nicht Merkel nach New York?

Zwei Tage vor der Bundestagswahl ruft die Bewegung "Fridays-for-Future" zum globalen Klimastreik auf. Zehntausende werden auch in Deutschland für eine andere Klimapolitik auf die Straße gehen. Ihre Kritik, dass bislang in diese Richtung zu wenig getan wurde, will Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) nicht so stehen lassen. "Junge brauchen auch ein Stück weit Widerstand", sagte der CDU-Politiker in einem Interview. Kann die Klimabewegung noch aufrütteln? Darüber diskutieren wir mit dem Journalisten Friedrich Küppersbusch.

Weitere Themen:

Globaler Klimastreik: Kann er noch aufrütteln?

Letzte TV-Debatte: Wer sind die Kanzlermacher?

Social Media Aufreger vor dem Wahlkampf: künstlich oder berechtigt?

Steinmeier vor der UN: Warum fliegt Merkel nicht nach New York?

Kardinal Woelki bleibt im Amt: Unangemessen?

Friedrich Küppersbusch, geboren 1961 in Velbert bei Düsseldorf, ist Journalist, Moderator und Produzent. Seit 1987 arbeitete er als Autor für die WDR-Politiksendung ZAK, die er später auch moderierte. Dafür erhielt er 1991 den Adolf-Grimme-Preis. Von 2000 bis 2006 produzierte Küppersbusch die n-tv-Sendung "Maischberger". Seit 2003 schreibt er die Interview-Kolumne "Wie geht es uns, Herr Küppersbusch?" für die "taz".