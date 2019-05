Der Tag mit Elisabeth Niejahr Brauchen wir mehr Liberalismus - oder weniger?

Moderation: Korbinian Frenzel

Elisabeth Niejahr (picture alliance / dpa / Paul Zinken)

Die SPD will die Sozialleistungen ausbauen, doch woher soll das Geld dafür kommen? Brauchen wir mehr Liberalismus - oder eher weniger? Was für ein Problem hat die Union mit der Klimapolitik - und wie kann Radfahren in Deutschland populärer werden?

Die SPD bastelt am Grundrenten-Konzept. Auch ein Mindestlohn für Auszubildende soll festgelegt werden, zudem will Justizministerin Katarina Barley die Mietpreisbremse nachjustieren. Lässt sich das angesichts sinkender Steuereinnahmen überhaupt alles finanzieren?

Die soziale Marktwirtschaft soll für Frieden in der Gesellschaft sorgen, funktioniert aber nicht mehr so wie früher. Warum? Das fragen wir unseren heutigen Studiogast: Elisabeth Niejahr von der "Wirtschaftswoche".

Wohin geht die Klimapolitik?

Am 13. und 14. Mai lädt das Bundesumweltministerium unter Ministerin Svenja Schulze (SPD) zusammen mit der Regierung der Republik Chile zum 10. Petersberger Klimadialog in Berlin ein. Wohin steuert die Große Koalition in der Klimapolitik? Erweist sich dieses Thema als Sackgasse für die CDU?

Außerdem: In Dresden startet der 6. Nationale Radverkehrskongress. Warum kommen deutsche Großstädte - verglichen mit etwa niederländischen oder dänischen - nicht so recht vom Fleck, wenn es um den Ausbau zu einer radfreundlichen Stadt geht? Was läuft in Kopenhagen anders als in Berlin? Und: Wann ist ein Chef ein guter Chef?

Elisabeth Niejahr ist Chefreporterin der "Wirtschaftswoche". Zuvor war sie Hauptstadtkorrespondentin der Wochenzeitung "Die Zeit". Niejahr studierte Volkswirtschaft in Köln und Washington, parallel dazu verlief ihre Ausbildung an der Kölner Schule für Wirtschaftsjournalisten. Sie schreibt vor allem über Demografie, Arbeit, Gender und Fragen der politischen Kultur.